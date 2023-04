Gündogan n’est pas parti, Guardiola calme le Barça

Bientôt libre de tout contrat, Ilkay Gündogan semble parti pour quitter Manchester City. Le milieu de terrain allemand est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Mais de son côté, le manager mancunien Pep Guardiola refuse d’acter le départ de son joueur.

La stratégie du FC Barcelone est assez claire. En grande difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le club catalan devra enregistrer des ventes sur le marché des transferts. Et dans le même temps, la direction sportive espère attirer des joueurs libres. On sait par exemple que le Barça compte récupérer Lionel Messi après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain en juin.

Le Daily Mail évoque aussi un accord avec l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino qui s’approche également du terme de son bail. Mais la piste la plus avancée, du moins selon les dernières rumeurs, mènerait à Ilkay Gündogan. Le milieu de Manchester City aurait décidé de ne pas prolonger pour s’engager en faveur des Blaugrana. Ce n’est pourtant pas la version donnée par le principal intéressé. « Mon avenir n’est pas encore décidé », assurait l’Allemand à Sky Germany après le match nul contre le Bayern Munich (1-1) mercredi en Ligue des Champions.

Guardiola: "We still don't know what's gonna happen with Gundogan's future". 🔵 #MCFC



"He's 100% focused on the present. What’s going to happen for the future, is going to happen. The best for him, he’s going to deserve it".



Barça consider Gundogan a priority summer target. pic.twitter.com/7wDDRYJPUq