Fin de la panne, Griezmann annonce une saison énorme

Muet depuis 15 matchs toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann traverse une période difficile avec l’Atlético Madrid. Mais l’attaquant français garde la confiance de son président Enrique Cerezo et annonce un retour en grande forme la saison prochaine.

Manifestement, Lionel Messi et le FC Barcelone n’étaient pas les seuls problèmes. Si Antoine Griezmann n’a pas répondu aux attentes en Catalogne, c’est aussi parce que son rendement a nettement baissé. Confirmation lors de sa saison actuelle en prêt à l’Atlético Madrid durant laquelle l’attaquant français confirme ses difficultés. L’ancien joueur de la Real Sociedad, freiné par une blessure musculaire en décembre et février dernier, reste sur 15 matchs toutes compétitions confondues sans but inscrit. Un coup dur pour Antoine Griezmann, tout de même confiant pour son avenir.

Griezmann assume sa disette

« Comment je juge ma saison ? Très bien, jusqu'à ma blessure, a confié le Madrilène au quotidien As. Ensuite j'ai connu une période compliquée, je ne pouvais pas m'entraîner ni jouer. Après la blessure, voilà où j'en suis, j’essaye de retrouver mon meilleur niveau. Je n'ai pas marqué de buts et l'équipe en a souffert, moi aussi. Mais je continue de travailler pour l'équipe, devant ou en défense. Les buts reviendront. J'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l'assume. La saison prochaine, celle de la revanche ? Oui, elle le sera. Je veux être important et décisif. Ce n'est pas normal de jouer tant de matchs sans marquer. »

"Contre l'Espanyol, quand le pénalty est sifflé, il fait partie des tireurs, mais il a compris que ce n'était pas son moment. Aujourd'hui, il fait la passe à De Paul alors qu'il aurait pu le frapper lui-même. C'est toute la grandeur de ce joueur."



Sur les ondes de Radio Marca, le président de l’Atlético Enrique Cerezo a partagé son optimisme. « Il a un très bel avenir devant lui. Je crois que Griezmann n'a pas été celui que l'on attendait cette saison en raison des blessures qu'il a eues et à cause des circonstances de l'équipe. Mais je pense que Griezmann fait partie des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde. Etant donné à quel point il est difficile de trouver ce type de joueurs, nous n'allons pas nous débarrasser de lui », a prévenu le dirigeant, prêt à conserver l’international tricolore pour sa deuxième année en prêt.