FC Barcelone : Le Barça lance une quadruple opération en plein mercato

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après une première partie de saison impeccable, tant en Liga qu’en Ligue des Champions, le FC Barcelone a réussi à se renforcer sur le marché des transferts en recrutant un défenseur central (Yerri Mina) pour compenser le départ de Javier Mascherano. L’Argentin était au bout de son aventure avec le club catalan, et avait perdu sa place de titulaire au profit d’un certain Samuel Umtiti. Le Français, dont les performances ont provoqué l’intérêt de plusieurs clubs européens dont Manchester City, fait partie d’une vague de prolongation que le FC Barcelone entend bien boucler rapidement. Cela a débuté ce jeudi avec l’annonce du nouveau contrat de Gerard Piqué, blindé jusqu’en juin 2022 tout de même. Avec une clause de 500 ME au passage. Ce vendredi, il en a été de même pour Sergi Roberto, le héros de la remontada face au PSG, qui s'est lui aussi engagé jusqu'en juin 2022.

Deux autres prolongations de contrat sont espérées dans les prochains jours. Les deux prochains objectifs se nomment ensuite Jordi Alba et Samuel Umtiti, des cadres défensifs sur lesquels le club catalan compte bien s’appuyer sur le très long terme, dans le but également de faire monter leur clause libératoire à des sommes capables d’éloigner les plus dépensiers.