Officiel : Gerard Piqué prolonge au FC Barcelone

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Indétrônable défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué a prolongé son contrat avec le géant catalan. Il est désormais engagé jusqu’en juin 2022 avec son club de cœur, où il a été formé, et ne s’en est écarté que quelques années dans sa jeunesse pour tenter sa chance à Manchester United. Depuis, l’international espagnol est l’un des plus titrés de l’histoire et à désormais 30 ans, il continue de s’engager sur le long terme avec le FC Barcelone.