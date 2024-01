Real Madrid ‍: Ancelotti est à 100 % d’accord avec Benzema

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema de retour au Real Madrid, c'est une information qui a fait directement réagir Carlo Ancelotti, pour qui la version colle parfaitement avec celle de l'entourage de l'attaquant français d'Al-Ittihad.

Toujours écarté du groupe d’entraînement à Al-Ittihad, Karim Benzema n’est pas en position favorable dans son club alors que le championnat saoudien va reprendre en février. Mais c’est surtout la date du 31 janvier ou du 1er février, moment où le mercato prendra fin dans les grands championnats européens, qui provoque du bruit autour de l’attaquant français. Ce dernier est annoncé comme désireux de revenir sur le Vieux Continent pour vivre une dernière danse, loin des turpitudes du championnat saoudien, où il ne fait plus l’unanimité par son attitude, plus que par son rendement qui reste honorable.

Ancelotti dénonce des mensonges

Un retour à l’Olympique Lyonnais a été évoqué, une pige à Chelsea pour aider les Blues à remonter au classement de la Premier League, mais ces derniers jours, c’est un autre retour, au Real Madrid, qui est discuté. Dans un premier temps, il a été fait état du refus du club espagnol d’envisager son retour, mais tout récemment, Carlo Ancelotti est soupçonné par Eduardo Inda, éditorialiste pour OK Diario, de pousser pour faire revenir KB9. L’entraineur italien estime avoir un manque non compensé depuis le départ du Français, et apprécie toujours autant son profil de joueur capable de faire jouer les autres, et de tout donner pour le collectif tout en restant efficace dans les grands matchs.

Néanmoins, dans la foulée de cette nouvelle donne, c’est Karim Benzema, par le biais de son frère, qui a balayé cette information en expliquant qu’il s’agissait tout simplement d’une « fake-news ». Une version confirmée par Carlo Ancelotti, pour qui il n’a jamais été question de faire revenir KB9 dans la Casa Blanca. « Tout ça, ce sont des mensonges. Nous n’avons pas parlé de ça au club », a livré Don Carlo, pour qui l’effectif actuel est suffisant pour aller au bout de ses objectifs, même s’il rêvait bien cet été d’avoir un avant-centre. Ce ne sera pas le cas avec Karim Benzema, ni avec un autre joueur pour cet hiver, à moins que le dossier de l’ancien lyonnais ne parte au clash en Arabie saoudite dans les derniers jours du mois de janvier.