Deschamps menteur, Benzema crache sur la France

Par Guillaume Conte

Karim Benzema n’a pas du tout digéré la dernière prise de parole de Didier Deschamps, et l’a fait savoir dans son style si particulier sur les réseaux. Un manque de respect envers tout un pays pour ce journaliste.

Entre la déception de la défaite en finale, sa prolongation de contrat négociée pendant les fêtes et les polémiques entourant la position de Noël Le Graët, Didier Deschamps s’est fait plutôt discret dans les médias ces derniers temps. Mais le sélectionneur de l'équipe de France a pris la parole pour revenir sur de nombreux sujets, notamment les attaques de Christophe Dugarry ou la fin de carrière internationale de Karim Benzema. A ce sujet, DD s’est voulu transparent. « Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. Dans sa communication sur son réseau social, il fait part de sa déception de devoir renoncer, mais justifie ce choix par son souci de penser à l’équipe. On est restés ensemble une vingtaine de minutes », a notamment expliqué Didier Deschamps au sujet des évènements qui se sont déroulés à Doha juste avant l’entrée en jeu des Bleus à la Coupe du monde.

Deschamps, un clown pour Benzema

Une prise de parole critiquée par Karim Benzema, même si cela a été fait comme à son habitude, par des énigmes sur les réseaux sociaux. « Menteur », « quelle audace », « sacré Didier » et l’émoji d’une tête de clown ont fait partie de la panoplie de la réponse de KB9, via ses fameuses stories sur Instagram. Le buteur français promet de répondre à ce sujet auprès du peuple, le seul en qui il se sent redevable visiblement. Un enchainement de messages subliminaux qui servent surtout à faire comprendre que cette version ne correspond pas à celle que compte raconter le joueur du Real Madrid.

Mais la façon de faire est catastrophique aux yeux de Jean-François Pérès, journaliste pour Europe1 et qui ne laisse passer ni la manière, ni le message qui remet en cause Didier Deschamps. Et derrière c’est même toute la fédération et la France qui sont visées selon le journaliste. « Je ne vois déjà pas pourquoi Deschamps mentirait. Quel serait son intérêt à raconter des histoires fausses sur les évènements de novembre à Doha ? Je suis désolé, attristé et consterné par cette communication de Karim Benzema. Comment ce garçon qui a une carrière si brillante peut s’attacher autant d’un moyen de communication qui tient du gangsta-rap. Ça tient du gangsta-rap, digne des influenceurs sur les réseaux sociaux avec des photos et des messages cryptiques. C’est un manque de respect difficilement acceptable pour le sélectionneur, la fédération et même la France. Quand vous prenez le sélectionneur pour un clown, c’est le rapprochement qu’on fait tout de suite. Là, ça devient grave. Je ne vois pas où il veut en venir, quel est son combat ? Il avait dit après la Coupe du monde qu’il s’était toujours battu mais qu’il devait céder sa place à quelqu’un d’autre, qui sera en mesure de mieux la tenir. Pourquoi il se bat encore des semaines et des mois pour nous faire croire que quelqu’un a menti et qu’on lui veut du mal, l’histoire elle était terminée », a souligné Jean-François Pérès, pour qui Karim Benzema ne se rend pas service avec sa communication mystérieuse afin de dire les choses sans les dires. Il n’y a désormais plus que KB9 qui peut faire avancer le schmilblick en dévoilant sa version de l’histoire.