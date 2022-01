Eté sanglant au Real, 9 départs annoncés

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Le Real Madrid va rentrer dans une nouvelle ère en 2022. Beaucoup de joueurs madrilènes vont quitter le club. Grosse révolution à venir avant les potentielles arrivées de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

L’année 2022 sera décisive pour le Real Madrid qui s’apprête à entamer un nouveau cycle. Cet été, l’équipe va se rajeunir et se séparer de bon nombre d’indésirables. Neuf joueurs sont concernés par cette éviction inéluctable. D’après le média espagnol DefensaCentral, Gareth Bale, Isco et Marcelo qui arrivent en fin de contrat ne seront pas gardés. Le Gallois a coûté 100 millions d’euros à Florentino Perez et été blessé plus d’une vingtaine de fois. Arrivé en 2013, il n’a joué que 254 matchs. Arrivé en 2014, Toni Kroos a joué 345 matchs soit 91 de plus. Ce qui en dit long. D’autres joueurs peu utilisés seront eux aussi mis à la porte comme l’ancien lyonnais Mariano Diaz, Jesus Vallejo et Dani Ceballos. Enfin Eden Hazard qui n’a jamais rassuré physiquement et n’a jamais confirmé sur le terrain avec 6 buts en 61 matchs devrait aussi quitter le navire, malgré les 115 millions dépensés par le Real Madrid. Même cas de figure pour Marco Asensio qui n’est plus désiré. Luka Modric, pierre angulaire au milieu de terrain, n’a toujours pas prolongé alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022.

Bale, Hazard, les plus gros salaires du Real Madrid

Le temps passe et Gareth Bale est toujours absent. La dernière fois qu'il a foulé la pelouse, c'était le 28 août dernier contre le Betis. Cette saison, il accumule 193 minutes de jeu, soit (avec son salaire de 17 M€ net/an) un pactole de 88 083€ par minute jouée. @diarioas pic.twitter.com/u8XTrT8mji — Madrid France (@Madrid_FRA) January 4, 2022

Très bonne nouvelle pour Florentino Perez si tous ces joueurs venaient à quitter le club. En effet, la masse salariale du Real Madrid retomberait de haut. Gareth Bale et Eden Hazard sont actuellement les joueurs les mieux payés au Real Madrid avec environ 16.86 millions d’euros gagnés sur un an, chacun ! Marcelo touche, lui, environ 11 millions. Isco est à presque 8 millions. A titre de comparaison, Karim Benzema touche 10 millions d’euros. Cet été sont annoncés Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Le nom d’Aurélien Tchouaméni est aussi sujet de discussion dans la capitale espagnole. Autrement dit, si le Real veut recruter et se former une nouvelle paire de Galactiques, 13 ans après le mercato fou de 2009, il va falloir vendre.