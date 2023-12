Record égalé, Griezmann refuse le statut de légende à l’Atlético

Dans : Liga.

Auteur d’un doublé face à Getafe (3-3) mardi, Antoine Griezmann a atteint la fameuse barre des 173 buts avec l’Atlético Madrid. L’attaquant français devient le co-meilleur buteur de l’histoire du club madrilène avec Luis Aragonés. Mais le vice-champion du monde préfère la jouer modeste.

C’était une véritable obsession pour Antoine Griezmann. Ces dernières semaines, l’attaquant de l’Atlético Madrid ne pouvait pas s’empêcher de penser au record de Luis Aragonés, meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros avec 173 buts. Une performance égalée par le Français mardi. L’ancien joueur de la Real Sociedad a en effet inscrit un doublé face à Getafe, dont le penalty qui lui a permis de rejoindre la légende madrilène.

Griezmann rejoint Aragonés

« J’avais confiance, je savais où j’allais tirer, a raconté Antoine Griezmann après la rencontre. J’en avais parlé avec Pablo, l’entraîneur des gardiens. Nous avions étudié le gardien adverse (David Soria, ndlr). Je n'ai pas pensé au fait que si je marquais, j’égalerais Luis. Avec force, en hauteur et un peu de chance, il est entré. » Parti du bon côté, le portier espagnol n’a pu que toucher le ballon sans l’empêcher de passer la ligne. Un grand moment dans la carrière de l’international tricolore qui a tout de même fait preuve de modestie.

Un gol para la historia y con una dedicatoria muy especial.



« C’est une soirée spéciale, a-t-il confié. Sur le plan personnel, beaucoup d’émotion, de joie et de fierté. Mais c'est dommage de ne pas avoir gagné. Mais sur le plan personnel, je suis content d'apporter à l'équipe et d'avoir égalé Luis. (...) L’Atlético, ce sont ses phrases, sa philosophie, son travail, tout… C’est une joie de le rejoindre, mais il me reste beaucoup de choses à faire. Je n’arriverai jamais à sa hauteur, car je ne pense pas que je deviendrai une légende comme lui. » Antoine Griezmann va pourtant bien devenir le seul meilleur buteur de l’histoire du cador espagnol.