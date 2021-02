Esp : Mbappé et Haaland au Real Madrid, la fin des flops !

Dans : Liga.

Très en vue cette semaine en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont ciblés par le Real Madrid. Et le club de la capitale espagnole n’aura pas forcément à choisir entre les deux attaquants.

Même si l’Atlético Madrid ne se mêlera pas à la lutte, son entraîneur Diego Simeone a été invité à s’exprimer sur les phénomènes Kylian Mbappé et Erling Haaland. « Ce sont deux grands joueurs, qui ne sont d’ailleurs pas incompatibles, a noté le coach argentin. Ils pourraient jouer ensemble. En tout cas, celui qui pourra se permettre de les avoir tous les deux aura une équipe énorme ! » Reste à savoir si, en pleine crise sanitaire, un club a les moyens de convaincre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund.

Oui, répond le journaliste de Marca, Felipe del Campo, persuadé que le patron du Real Madrid Florentino Pérez va frapper très fort cet été. « Vous qui lisez cet article, vous pouvez être surs que Pérez Rodriguez, né à Madrid le 8 mars 1947, fera tout son possible pour que le brun et le blond jouent pour le club qu'il préside avant la fin des travaux du stade Santiago Bernabéu, a promis notre confrère espagnol. C'est fini les Militao et Odriozola, Pérez a remis le casque et va commencer la reconstruction de fond en comble d'un effectif épuisé. » Et pour ceux qui jugent la double opération impossible, le spécialiste a rappelé quelques bons souvenirs.

Pérez refuse de choisir

« (...) Figo ne quittera pas le Barça pour le Real. La signature de Zidane était un mensonge. On disait que Beckham ne quitterait jamais Manchester United. Il était impossible que Kaka et Cristiano Ronaldo viennent en même temps, s’est-il souvenu. Ce sera l'été le plus marquant de la dernière décennie, avec la pandémie à son agonie et le retour, comme le prédisent de nombreux experts, d'une ruée vers la consommation, le Real veut devenir le leader des années 2020 avec Haaland et Mbappé dans son attaque. Les deux. Le blond et le brun. » Attirer ne serait-ce qu’un d’entre eux serait déjà pas mal…