LdC ‍: Barcelone arnaqué, un ancien arbitre est choqué

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Barcelone a basculé à la 30e minute avec l’expulsion de Ronald Araujo. Un carton rouge qui fait polémique en Catalogne au lendemain du match.

Mené 1-0 à la demi-heure de jeu, le Paris Saint-Germain était en ballotage très défavorable pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais le club de la capitale a su provoquer son destin en poussant Ronald Araujo à la faute. Le défenseur barcelonais a écopé d’un carton rouge en arrêtant illicitement Bradley Barcola, lequel filait au but. L’arbitre de la rencontre István Kovács n’a pas hésité une seconde à expulser Ronald Araujo, qui était dans une position de dernier défenseur selon lui-même si Pau Cubarsi était encore dans le coup pour intervenir selon les Espagnols. Cette décision a provoqué la furie des supporters et des journalistes catalans après la qualification du PSG. Interrogé par la Cadena SER, l’ancien arbitre international Iturralde Gonzalez a d’ailleurs estimé que selon lui, Ronald Araujo n’aurait jamais dû être exclu sur cette action et que forcément tout cela a changé le scénario d'une rencontre qui avait bien débuté pour le Barça.

« Ce n’est pas une faute. Le PSG se jette, Barcola se jette. La VAR n’intervient même pas parce qu’à partir de ce moment, ils considèrent la décision comme bonne et valident ainsi le choix de Kovacs. C’est un fait de jeu où Araújo met sa main sur l’épaule de l’attaquant parisien dans la dispute pour le ballon, et il se laisse tomber tout seul. Pour moi, il n’y a aucune faute, ça c’est une certitude. Mais si l’arbitre a constaté une faute et la siffle, le rouge est alors incontestable » a fait savoir Iturralde Gonzalez, qui n’aurait pas exclu Ronald Araujo pour cette faute sur Bradley Barcola. Si l’on veut être totalement objectif, difficile toutefois de ne pas donner raison à István Kovács car le défenseur uruguayen stoppe clairement l’attaquant du PSG de manière illicite avec le bras sur l’épaule et qui plus est dans une position de dernier défenseur. Certes, Pau Cubarsi était à quelques mètres de l’action mais il aurait été très difficile voire impossible pour le jeune Barcelonais de rattraper Bradley Barcola avant que ce dernier se présente devant Marc-André Ter-Stegen. Il semble donc que monsieur Kovacs ait pris la bonne décision, et tant mieux si celle-ci a profité au club de la capitale française.