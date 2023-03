Esp : Vinicius fait bouillir le vestiaire du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Homme fort du Real Madrid il y a encore quelques jours, Vinicius Junior est désormais dans l’œil du cyclone dans la capitale espagnole.

Auteur d’un match stratosphérique face à Liverpool il y a deux semaines en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-5), Vinicius Junior est depuis la cible de nombreuses critiques en Espagne. De la part de ses adversaires et des supporters des autres équipes… ce n’est pas nouveau. Mais depuis peu, le Brésilien agace également au sein du vestiaire madrilène. Et pour le coup, c’est inédit. A en croire les informations du journal espagnol Sport, Vinicius Junior irrite de plus en plus ses coéquipiers en raison d’une supposée attitude hautaine qui frôle parfois avec de l’arrogance. A force de se croire au-dessus du lot et à provoquer sans cesse ses adversaires, l’ailier gauche du Real Madrid en aurait perdu toute sa sympathie auprès de certains joueurs influents du vestiaire merengue.

Vinicius agace dans le vestiaire du Real Madrid

On ignore quels sont les joueurs du Real Madrid à s’agacer auprès de Vinicius Junior, mais il semblerait que le Brésilien ne fasse plus l’unanimité dans le vestiaire merengue. Les protestations permanentes de l’ailier gauche du Real Madrid nuiraient beaucoup plus au champion d’Espagne en titre qu’autre chose et l’attitude du joueur commence sérieusement à agacer. Accroché par le Bétis Séville dimanche soir en Liga (0-0) pendant que le FC Barcelone a gagné contre Valence (1-0), le Real Madrid est plus que jamais largué en Liga avec neuf points de retard sur le club catalan. Des résultats en dent de scie depuis un moment qui ont par ailleurs provoqué la furie du président Florentino Pérez, lequel est récemment descendu dans le vestiaire du Real Madrid pour faire part de sa colère, chose très rare pour être soulignée. Autant dire que l’état de crise n’est pas loin pour le Real et pour sa superstar Vinicius, laquelle aura tout intérêt à signer une prestation irréprochable face à Liverpool en Ligue des Champions dans une semaine. Sans quoi la température va continuer à monter à Madrid…