Esp : Un retour à Madrid, Cristiano Ronaldo n’attend que ça

Dans : Liga, Foot Europeen, Serie A.

En ce début de semaine, Cristiano Ronaldo était de passage à Madrid. Non pas pour y signer son come-back au Real, mais pour recevoir le prix « Légende », distribué par le journal Marca. A cette occasion, la star portugaise a répondu à quelques questions, dont celle d’un enfant lui ayant demandé pourquoi il avait quitté le Real Madrid. Satisfait de sa saison à la Juve, CR7 s’est expliqué. En indiquant par ailleurs qu’il espérait revenir très vite dans la capitale espagnole. Pour simplement y vivre, ou pour y rejouer ? Le Portugais est volontairement resté flou…

« Ce qui est important, c’est que ma carrière ait bien continué après Madrid. Ce n’est pas facile de quitter le Real Madrid de la façon dont je l’ai fait, après neuf années, et d’arriver dans un championnat différent, avec des coéquipiers différents. Et à 33 ans. Et mon avis, c’est que j’ai fait une grande saison, une des meilleures de ma carrière sur le plan individuel et collectif, en gagnant le championnat italien, une Coupe d’Italie et la Ligue des nations avec le Portugal. Madrid est l’une des plus belles villes du monde. C’est toujours spécial d’être là. J’espère revenir le plus tôt possible à Madrid » a indiqué Cristiano Ronaldo, qui a visiblement gardé de très bons souvenirs de la ville espagnole.