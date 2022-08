Esp : Umtiti humilié au mercato, le Barça enrage

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Les semaines défilent et Samuel Umtiti n’a toujours pas quitté le FC Barcelone, qui aimerait se délester du salaire de l’ancien Lyonnais.

Désireux de se relancer, Samuel Umtiti est plutôt favorable à un départ du Barça, qui a recruté Jules Koundé ou encore Andreas Christensen à son poste. Tout proche de signer à Rennes il y a quelques semaines, l’international français a également été évoqué du côté de l’OL mais finalement, les intérêts de ces deux clubs de Ligue 1 ne se sont pas concrétisés par une signature de « Big Sam ». Umtiti continue donc de prospecter afin de trouver un club où il pourrait relancer sa carrière. Mais à en croire les informations du journal Sport, ce mercato est un véritable calvaire pour Samuel Umtiti dans la mesure où les clubs intéressés demandent systématiquement une période d’essai ou des tests sur plusieurs jours au champion du monde en raison de ses pépins physiques à répétition ces dernières années. Une demande humiliante à laquelle Samuel Umtiti refuse de se soumettre.

Umtiti à l'essai, les clubs ne prennent aucun risque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Une situation qui agace aussi le FC Barcelone, dont le président Joan Laporta était heureux d’apprendre que Samuel Umtiti était d’accord pour partir, mais qui rigole beaucoup moins depuis que les clubs intéressés par le Français exigent une période d’essai. Face à cette situation ubuesque, le FC Barcelone et Samuel Umtiti pourraient acter la résiliation du contrat de Samuel Umtiti en Catalogne. Libre de tout contrat, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais aurait beaucoup moins de difficultés à trouver un nouveau club et à priori, le FC Barcelone est prêt à consentir des efforts financiers afin de rendre possible la résiliation du contrat de Samuel Umtiti, dont les efforts pour trouver un nouveau club sont salués par les dirigeants barcelonais. Reste maintenant à voir si ce mercato cauchemardesque pour Samuel Umtiti se terminera sur une bonne note avec un rebond dans un club d’ici au 31 août. Ou après s'il venait à être libéré.