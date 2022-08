Mercato : Umtiti et Barcelone, c'est terminé !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Annoncé à l’OL ou encore à Rennes ces dernières semaines, Samuel Umtiti s’apprête à quitter le FC Barcelone.

Samuel Umtiti et le FC Barcelone, l’aventure a débuté à l’été 2016 et elle est sur le point de se terminer. En effet, à en croire les informations du journaliste Victor Navarro, tout est réglé au sujet du départ de l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais. Annoncé du côté de l’OL et surtout du Stade Rennais lors de ce mercato estival, l’international français s’apprête à partir et à relever un nouveau challenge. Pour cela, il faudra toutefois que le Barça et son futur club se mettent d’accord sur le paiement de son salaire. Ces dernières semaines, ce n’est pas vers un club de Ligue 1 que Samuel Umtiti est envoyé avec insistance mais plutôt en Grèce. En effet, le profil de l’ex-Lyonnais plait tout particulièrement à l’Olympiakos, où il retrouverait son ancien coéquipier lyonnais Mathieu Valbuena.

Destination inconnue pour Umtiti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Au début du mercato, Samuel Umtiti était dans l’optique de prouver à Xavi qu’il pouvait retrouver une place de titulaire. Mais le mercato du FC Barcelone, qui a recruté Jules Koundé ou encore Andreas Chistensen à son poste, a mis fin aux espoirs du champion du monde, lequel a admis qu’un départ de Barcelone était l’issue la plus raisonnable pour la suite de sa carrière. Un départ de Samuel Umtiti se précise, ce qui fera le bonheur de son président Joan Laporta, lequel a publiquement fait savoir que le Français ainsi que Martin Braithwaite étaient invités à partir. « Umtiti et Braithwaite ont compris que le mieux était d'aller jouer pour une autre équipe. Leurs contrats ont toujours été respectés mais le moment est venu où ils doivent faire un pas en avant » a lancé le président barcelonais, qui sera donc satisfait par le départ imminent de Samuel Umtiti.