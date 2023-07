Esp ‍: Tchouaméni recale Liverpool et le Bayern

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu au Real Madrid la saison dernière, Aurélien Tchouaméni attire la convoitise des plus grands clubs européens.

Transféré au Real Madrid pour 80 millions d’euros l’été dernier, Aurélien Tchouaméni avait commencé la saison sous les meilleurs auspices dans la capitale espagnole. L’international français a toutefois perdu sa place en seconde partie de saison et son temps de jeu s’est considérablement réduit au fil des semaines.

Tchouaméni veut rester au Real Madrid

Au vu de sa faible utilisation par Carlo Ancelotti, Aurélien Tchouaméni peut se poser des questions sur son avenir au Real Madrid, d’autant plus que le club merengue a recruté Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund pour 100 millions d’euros. De plus, Eduardo Camavinga ne jouera plus latéral gauche mais exclusivement dans le cœur du jeu, comme l’a confirmé l’entraîneur madrilène face à la presse. Malgré cela, Aurélien Tchouaméni compte retrouver sa place au Real Madrid et n’a aucunement l’intention de partir.

Selon les informations du journal AS, le vice-champion du monde 2022 a refusé des offres de Liverpool et du Bayern Munich, deux cadors européens qui étaient très intéressés par la perspective de recruter Aurélien Tchouaméni pour le relancer. Autant dire que malgré sa deuxième partie de saison plus délicate au Real Madrid, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l’AS Monaco conserve une cote intacte en Europe, où les meilleurs clubs européens le suivent et aimeraient le recruter. L’avenir du joueur de 24 ans va néanmoins s’écrire au Real Madrid où il fera face à la concurrence de Ceballos, Modric, Kroos, Camavinga, Bellingham ou encore Valverde la saison prochaine à son poste.