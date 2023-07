Ancelotti effaré par ce renfort débarqué au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Peu connu du grand public, Arda Guler vient de signer au Real Madrid contre 20 millions d'euros. Le jeune turc devra faire ses preuves en match, même s'il laisse déjà pantois Carlo Ancelotti à l'entraînement.

Quand on vous présente comme le nouveau Mesut Ozil, l'attente est forcément élevée. Arda Guler n'y échappe pas. Le jeune prodige turc de 18 ans a marqué les esprits la saison passée à Fenerbahçe. De quoi pousser le Real Madrid à investir 20 millions d'euros sur lui dès cet été. Une somme importante pour un joueur n'ayant même pas atteint les 60 matchs en professionnel du côté de la Turquie. Carlo Ancelotti pouvait être dubitatif, lui qui a validé son arrivée à Madrid sans le connaître parfaitement bien. Il semblerait que ses peurs aient disparu ces derniers jours.

Ancelotti, sans voix devant le crack Guler

Alors que les premiers matchs amicaux du Real arrivent vite, l'entraîneur italien a pu découvrir Arda Guler en avant-première à l'entraînement. Ancelotti n'a pas mis beaucoup de temps à comprendre la pertinence de l'investissement de son club pour le jeune turc. Selon le site Defensa Central, Arda Guler est la recrue qui a fait la plus forte impression auprès de l'expérimenté technicien.

Outre sa jeunesse et ses qualités sur le plan technique, Ancelotti a apprécié le goût du travail montré par Guler. Le milieu offensif apprend vite et il ne semble pas fatigué d'acquérir toujours plus de méthodes de travail. En discussion avec Florentino Perez, Carlo Ancelotti a confiait que Guler allait devenir « un crack » très rapidement s'il poursuivait sur cette lancée. Avec Jude Bellingham et Arda Guler, le Real Madrid a peut-être déjà réalisé le mercato estival parfait. Et, Kylian Mbappé n'est pas encore arrivé chez les Merengue...