Luis Enrique a fait gagner le Barça, l’Espagne se marre

Par Guillaume Conte

La victoire du FC Barcelone sur le terrain du PSG a surpris jusqu'en Espagne, où on ne s'attendait pas forcément à ce scénario. Luis Enrique est pointé du doigt, lui l'ancien barcelonais.

Dans un quart de finale annoncé comme très prometteur, le scénario a été assez fou entre le PSG et le FC Barcelone. Mené au score contre le cours du jeu, les Parisiens ont redressé la barre après le repos alors qu’ils commençaient à piocher. Mais au final, ce sont les Catalans qui se sont imposés en profitant des cadeaux de Gianluigi Donnarumma ou des changements tactiques incessants de Luis Enrique. La mise en place de l’entraineur espagnol, ancien joueur et coach du Barça, n’a pas convaincu grand monde en France. Mais en Espagne, cela a été plutôt bien vu. Cela a même été perçu comme un coup de pouce à la formation catalane. Pour Marca, la bataille tactique a été largement gagnée par Xavi, qui a vu son homologue changer ses plans à la mi-temps pour tenter d’inverser la tendance, signe qu’il avait fait plusieurs erreurs au coup d’envoi.

Ibai Llanos ne veut pas payer pour ce Mbappé

Le célèbre steamer Ibai Llanos retransmettrait en direct ses réactions à ce match, et pour lui, natif de Bilbao mais grand fan du Real Madrid, Luis Enrique a fait exprès de faire n’importe quoi pour faire gagner le FC Barcelone. Ibai Llanos a même demandé à l’entraineur parisien d’avouer en conférence de presse qu’il travaillait secrètement pour le club culé. Une accusation bien évidemment surréaliste, mais qui démontre que de l’autre côté des Pyrénées, la tactique de « Lucho » n’a pas convaincu grand monde et a même pu faire perdre le PSG.

Ibai Llanos explota tras la derota del PSG frente al Barça: "¡Luis Enrique, diles de todo!" https://t.co/sEZninwJOl pic.twitter.com/Ar26v3YOGM — MARCA Gaming (@MarcaGaming) April 11, 2024

Il y a un autre protagoniste de cette partie qui n’a pas convaincu grand monde, c’est Kylian Mbappé. L’attaquant parisien n’a pas été décisif et Ibai Llanos a demandé à changer les termes de son contrat. A savoir que c’est l’attaquant français qui devrait désormais payer pour pouvoir jouer le Real Madrid, et non pas Florentino Pérez qui devrait signer un chèque pour le faire venir. Si les railleries étaient donc de mise, le niveau de jeu du PSG et des joueurs parisiens n’a en tout cas pas convaincu les suiveurs de la rencontre en Espagne, de nombreux observateurs ayant souligné que le niveau était bien inférieur au duel de la veille entre le Real Madrid et Manchester City.