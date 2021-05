Esp : Ramos au PSG, le Real Madrid lui laisse une dernière chance

Dans : Liga.

A l’approche de la fin de son contrat en juin, Sergio Ramos semble encore loin d’un accord pour prolonger au Real Madrid. Mais alors que son défenseur central est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, le président Florentino Pérez aurait prévu une dernière tentative pour le retenir.

En désaccord depuis de longs mois, Sergio Ramos et le Real Madrid se dirigent vers une séparation le mois prochain. Le défenseur central s’approche en effet de la fin de son contrat étant donné que ses discussions avec le président Florentino Pérez n’ont jamais abouti à un accord. Le patron de la Maison Blanche souhaite diminuer le salaire de son capitaine en s’appuyant sur le contexte de crise.

Pérez y croit encore

Ce que refuse l’international espagnol, ou du moins pas dans les proportions souhaitées par son supérieur. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de tenter un gros coup sur le marché des transferts, le club francilien étant annoncé parmi les formations susceptibles de récupérer Sergio Ramos. Difficile de dire si cette rumeur persistante inquiète Florentino Pérez. En tout cas, l’émission El Chiringuito indique que le président du Real Madrid va faire une dernière tentative sur ce dossier.

Le président veut aussi retenir Zidane

Le dirigeant serait sur le point de s’entretenir avec l’entraîneur Zinédine Zidane, lui aussi annoncé sur le départ cet été. Avant de passer un coup de fil au défenseur central pour connaître son état d’esprit et sa situation. Le patron des Merengue aimerait savoir si son cadre campe encore sur ses positions et s’il a trouvé un terrain d’entente avec un autre club comme le PSG. Si l’information se confirme, cette prise de contact pourrait représenter la dernière opportunité pour le Real Madrid et Sergio Ramos, dont le divorce semble encore difficile à imaginer après une histoire de 16 ans.