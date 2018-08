Liga : Dembélé envoie un signal énorme au FC Barcelone !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ousmane Dembélé fait depuis quelques jours les gros titres de la presse espagnole et des médias anglais, le départ du champion du monde français du FC Barcelone pour rejoindre Arsenal ou Manchester United étant évoqué. Chaque photo du jeune joueur tricolore en vacances depuis la victoire des Bleus lors du Mondial, a été décortiquée afin d'essayer d'y trouver des indices sur un possible transfert.

Mais Ousmane Dembélé a trouvé la plus belle des manières pour faire taire d'un seul coup toutes les supputations sur son avenir au Barça. En effet, ce samedi, l'attaquant français a repris le chemin de l'entraînement à Barcelone, alors que son retour était prévu le dimanche 12 août, Dembélé ayant eu droit à du repos supplémentaire en raison de sa participation à la Coupe du monde. Pour l'attaquant des Bleus et de Barcelone, il s'agit de montrer sa détermination avant la reprise de la saison et de constituer un choix de plus pour son entraîneur à une semaine de la SuperCoupe d'Espagne contre le FC Séville. Une attitude très professionnelle qui ne démontre pas vraiment une volonté de partir...