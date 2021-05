Esp : Pluie d'or sur le Barça pour un mercato dingue !

Dans : Liga.

Fraîchement élu président du Barça, Joan Laporta travaille sur des solutions pour améliorer les finances du club et ainsi pouvoir recruter de gros joueurs lors du mercato.

Tenu en échec par l'Atletico Madrid dans un match capital pour le titre, le Barça pourrait voir le Real prendre les commandes en cas de succès contre Séville ce dimanche. Néanmoins, tout est encore possible. La situation est la même concernant l'avenir de Lionel Messi. Encore inimaginable il y a encore quelques mois, une prolongation de La Pulga est aujourd'hui crédible. Pourtant, les finances du FC Barcelone sont loin d'être exemplaires. Avec une dette nette de près de 500 millions d'euros, difficile de proposer un salaire XXL à son capitaine. Mais alors que l'on annonçait un mercato relativement calme du côté de la Catalogne avec l'arrivée de joueurs libres comme Memphis Depay ou Sergio Agüero, la presse se remet à rêver de grosses signatures telles que Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Et ces rêves ont pour origine le nouveau président du club, Joan Laporta.

Une dette retravaillée ?

D'après le média Expansion, spécialiste de la finance, Joan Laporta tente actuellement d'améliorer la situation économique du club en retravaillant sa dette. Concrètement, le dirigeant travaille avec des banques comme Goldman Sachs et JP Morgan pour retravailler la dette du club : la repousser à plus tard tout en diminuant les intérêts. Une nouvelle qui s'ajoute à l'arrivée future d'un sponsor qui pourrait rapporter jusqu'à 500 millions d'euros au Barça. Si tout venait à se passer comme prévu par le président blaugrana, Barcelone pourrait disposer à nouveau d'une très grosse puissance financière. La première étape serait alors de prolonger Lionel Messi, puis de l'entourer de grosses recrues. Toutefois, on sait déjà qu'il ne s'agira pas de Neymar, qui a prolongé au PSG malgré des contacts avec un émissaire du Barça.