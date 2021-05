PSG : Comment Neymar a humilié le Barça

Dans : Liga.

En prolongeant au Paris Saint-Germain, Neymar a fait le bonheur des dirigeants du club de la capitale. Au FC Barcelone, on estime que le Brésilien a encore une fois été humiliant.

C’est un coup dur pour les médias barcelonais qui chaque semaine rêvaient d’une revanche catalane dans le dossier Neymar face au PSG, le Brésilien a signé samedi une prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec Paris. Il est donc inutile de croire qu’un jour Lionel Messi et Neymar seront associés à nouveau sous le maillot barcelonais, tandis que tout est encore possible sous celui du Paris SG. Mais du côté des dirigeants du FC Barcelone, on fait d’autant plus grise mine que Joan Laporta a réellement pensé il n’y a pas si longtemps que cela que Neymar avait la volonté de revenir au Barça quatre ans après en être parti. Et la radio RAC 1 affirme même qu’une séquence des négociations avec l’attaquant brésilien laisse un goût très amer en Espagne, au point d’y voir une humiliation.

Neymar a reçu un émissaire du Barça en avril à Paris

Jordi Batalla, journaliste du Mundo Deportivo, raconte la suite. « Au Barça, il y avait l'espoir de pouvoir obtenir le retour de Neymar, un émissaire du club du Barça s'était même rendu à Paris il y a un mois et il a passé une journée entière avec le joueur brésilien afin d’en savoir plus sur ses projets futurs. Neymar aurait exprimé sa volonté de revenir au Barça car il n'a pas vu un projet « gagnant » PSG. C’est pourquoi le Barça pense avoir été utilisé, et les dirigeants ont été déçus en voyant la prolongation être officialisée », explique le spécialiste du FC Barcelone. Il est vrai qu'en 2019, le club espagnol avait déjà fait un aller-retour à Paris pour convaincre Nasser Al-Khelaifi d'accepter le transfert de Neymar. Mais deux ans plus tard, ce n'est pas le président du PSG, mais la star qui a dit non au Barça. De quoi retourner le couteau dans la plaie.