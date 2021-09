Esp : Trois coachs dans le viseur, le Barça s’agite

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Depuis quelques jours, les relations apparaissent extrêmement tendues entre Joan Laporta et l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman.

Sur la sellette cet été, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas avait finalement gagné la confiance du nouveau président barcelonais Joan Laporta. Mais ces derniers jours, des tensions apparaissent en Catalogne et la relation entre les deux hommes ne semble plus idyllique. Toujours très élogieux envers le travail de Ronald Koeman en public, Joan Laporta ne serait finalement pas si fan du Néerlandais. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le journal ABC, trois entraîneurs sont pistés par la direction du FC Barcelone pour combler un éventuel départ de Ronald Koeman dans les semaines à venir.

Roberto Martinez

Sélectionneur de la Belgique depuis 2016 (50 victoires, 9 nul, 5 défaites), Roberto Martinez est toujours une piste du FC Barcelone. Ce nom n’est pas étranger aux supporters du FC Barcelone dans la mesure où le coach espagnol de 48 ans avait déjà été associé au club blaugrana au moment du départ d’Ernesto Valverde. Selon le média espagnol, celui qui a officié sur le banc d’Everton de 2013 à 2016 est toujours dans les petits papiers du Barça et de son président Joan Laporta. Problème : Roberto Martinez a récemment rempilé en faveur de la Belgique et souhaite disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec les Diables Rouges.

Xavi

En poste à Al-Sadd au Qatar, l’ancienne légende du FC Barcelone est un nom qui revient avec insistance au FC Barcelone depuis deux ans. A en croire ABC, l’ex-capitaine de la sélection espagnole est toujours une piste de Joan Laporta. Malgré l’envie réciproque de travailler ensemble, le dossier n’est pas simple à concrétiser en raison des exigences de Xavi, notamment au niveau de son staff technique. Certains membres de la direction sportive du FC Barcelone ne conviennent pas non plus à Xavi, qui pourrait exiger une petite révolution au sein du club blaugrana en cas de retour…

Luis Enrique

Enfin, la dernière piste du FC Barcelone est sans doute la plus surprenante puisqu’elle mène à un certain Luis Enrique, ancien coach du Barça et actuel sélectionneur de l’Espagne. Des réserves sont néanmoins émises au sujet de Luis Enrique, dans la mesure où le caractère du bonhomme ne fait pas l’unanimité à Barcelone. De plus, le coach de la Roja est en plein cycle de reconstruction avec l’Espagne, demi-finaliste de l’Euro et qui souhaite jouer les trouble-fêtes lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. On l’aura donc bien compris, aucune piste du FC Barcelone pour le poste d’entraîneur n’est simple à concrétiser. Ce qui peut faire les affaires… de Ronald Koeman.