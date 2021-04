Esp : Lionel Messi, le Clasico fait trembler Barcelone

Dans : Liga.

Décisif dans la course au titre en Liga, le Clasico de ce samedi soir a une importance particulière pour le FC Barcelone. Car en Catalogne, tout le monde sait qu’il pourrait s’agir du dernier match de Lionel Messi contre le Real Madrid. Lui qui arrive à la fin de son contrat en juin prochain.

Après 29 journées, l’Atlético Madrid domine toujours la Liga avec un point d’avance sur le FC Barcelone, et trois unités de plus que le Real Madrid. Le classement suffit pour comprendre l’importance du Clasico de la 30e journée prévu ce samedi soir dans la capitale. Mais du côté catalan, ce choc à venir a une saveur un peu plus particulière à cause de Lionel Messi. En effet, le Barça et ses supporters savent que l’Argentin pourrait disputer le dernier Clasico de sa riche carrière. Rappelons que le sextuple Ballon d’Or arrive à la fin de son contrat en juin prochain.

Et même si la tendance évoque une possible prolongation, rien ne sera acté tant que Lionel Messi n’aura pas annoncé sa décision au terme de la saison. D’ailleurs, le journaliste de Sport Lluis Mascaro préfère éviter de s’enflammer. « Même son entourage le plus proche ne sait pas avec certitude ce que va faire le meilleur joueur au monde, a commenté notre confrère dans son édito. Toutes les informations ne sont que des rumeurs. Aucune n'a été confirmée. Laporta n'a pas encore tenu de réunion avec sa star donc le mystère est toujours d'actualité. »

Messi a marqué l’histoire du Clasico

Du coup, le spécialiste du FC Barcelone aborde ce choc avec émotion. « Le match de ce soir sera un Clasico très spécial pour Messi. Et bien entendu pour tous les Barcelonais, a-t-il écrit. Parce que cela pourrait être le dernier Clasico du crack argentin avec le maillot blaugrana. » Peut-être la fin d’une longue histoire pour Lionel Messi, qui totalise 44 Clasicos pour 26 buts et 14 passes décisives. Personne ne fait mieux dans l’histoire de cette confrontation qui, quoi qu’il arrive, aura été marquée par « La Pulga ».