Dans : Mercato.

Retenu l’été dernier contre sa volonté, Lionel Messi semblait parti pour quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat en juin prochain. Mais d'après une émission espagnole, l’attaquant argentin devrait finalement prolonger son bail en Catalogne.

Lionel Messi l’a dit et répété, sa décision ne sera pas officiellement communiquée avant la fin de la saison. Il n’empêche que la presse locale croit déjà savoir où en est précisément sa réflexion quant à son avenir. En effet, l’émission de télévision El Chiringuito annonce que l’attaquant du FC Barcelone s’est quasiment décidé. L’Argentin se serait beaucoup interrogé depuis un mois et aurait fait le point avec sa famille, jusqu’à choisir de rester et de prolonger au Barça !

Pour rappel, le capitaine des Blaugrana avait été retenu l’été dernier alors qu’il souhaitait absolument partir. Lionel Messi se disait remonté contre l’ancien président Josep Maria Bartomeu dont il critiquait le manque d’ambition, et qui lui avait promis un bon de sortie. On pensait donc le voir partir libre en juin prochain. Mais d’après nos confrères, le sextuple Ballon d’Or est de nouveau heureux à Barcelone. Lui qui entretient de bonnes relations avec le nouveau président Joan Laporta, et qui savoure les bons résultats de son équipe.

Messi a entamé les discussions

Le Barça, finaliste de la Coupe du Roi, est effectivement revenu à un petit point de l’Atlético Madrid en tête de la Liga. Les premiers contacts avec la direction en vue d’une prolongation seraient donc positifs, à tel point que Lionel Messi aurait « 90 % de chances » de prolonger. De quoi réduire la marge de manœuvre de ses courtisans, à savoir Manchester City et le Paris Saint-Germain dont plusieurs joueurs comme Neymar et Angel Di Maria espéraient vivement son arrivée dans la capitale française. « Ce serait beau », répétait récemment l’ailier argentin, qui devra apparemment se contenter des rassemblements en sélection pour côtoyer « La Pulga ».