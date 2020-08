Esp : Le PSG est prévenu, c'est 700ME pour Messi

Dans : Liga.

Très affecté par l’humiliation subie contre le Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions, Lionel Messi pense à quitter le Barcelone cet été. Mais ses dirigeants ne lui ouvriront pas la porte aussi facilement.

On ignore combien de temps va durer sa période de réflexion. En tout cas, Lionel Messi (33 ans) n’écarte pas l’hypothèse d’un départ du FC Barcelone dès cet été. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2021 a très mal vécu la déroute face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un fiasco qui confirme la fin de cycle d’une grande partie de l’effectif. C’est pourquoi l’entourage de l’Argentin, déjà sollicité par des clubs comme Manchester City, l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, aurait ouvert la porte à ses prétendants en évoquant un possible transfert estimé entre 100 et 150 millions d’euros.

Mais qu’en pense le Barça ? Selon les informations de Mundo Deportivo, le vice-champion d’Espagne n’a pas du tout l’intention de transférer son capitaine pendant ce mercato estival. Le président Josep Maria Bartomeu, le directeur sportif Ramon Planes et l’entraîneur Ronald Koeman comptent sur leur star pour lancer le renouveau des Blaugrana la saison prochaine. Et au cas où Messi insistait pour partir, le Barça envisage de lui fermer la porte et de réclamer les 700 millions d’euros de sa clause libératoire. Autant dire que cette réponse ne plairait pas au sextuple Ballon d’Or…