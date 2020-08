Esp : Le clan Messi attaqué, le Barça joue avec le feu

Dans : Liga.

Effrayé à l’idée de perdre Lionel Messi, le FC Barcelone prend le risque d’agacer son capitaine. Le nouvel entraîneur Ronald Koeman a en effet décidé d’éjecter le complice de l’Argentin.

C’est à croire que le FC Barcelone ne fait rien pour calmer Lionel Messi. Agacé par le déclin du club catalan ces dernières saisons, marqué par la déroute contre le Bayern Munich (8-2) en Ligue des Champions, le sextuple Ballon d’Or envisage un départ cet été. Ce serait évidement un terrible coup dur pour le Barça qui tente de convaincre sa star par tous les moyens. Mais qui prend des décisions assez étonnantes. Pour commencer, la direction a laissé filtrer que Messi serait bloqué s’il souhaitait vraiment partir. Seul le paiement des 700 millions d’euros de sa clause libératoire pourrait le libérer.

Pas sûr que l’information plaise à l’Argentin, qui n’appréciera pas non plus de voir son ami poussé vers la sortie. En effet, la radio catalane RAC1 nous apprend que Luis Suarez ne fait pas partie des plans de Ronald Koeman. Après la déclaration de l’attaquant uruguayen, qui réclamait de la franchise à ses supérieurs, le nouvel entraîneur l’a appelé pour lui annoncer qu’il devait se trouver un nouveau club. Ainsi, la direction et son buteur auraient prévu de se rencontrer mardi pour négocier une résiliation du contrat qui les lie jusqu’en 2021. Peut-être l’occasion pour Suarez de retrouver l’Ajax Amsterdam, intéressé par ses services. Et pour le Barça de financer l’arrivée de son successeur Lautaro Martinez en provenance de l’Inter Milan.