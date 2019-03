Real : « Je te vire », Pérez et Ramos s’affrontent devant le groupe

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après sa suspension volontairement obtenue, Sergio Ramos n’a pas disputé le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam mardi.

Le défenseur central du Real Madrid en a profité pour tourner un document en tribunes, pensant passer une soirée tranquille grâce à la victoire au match aller (1-2). Résultat, l’Espagnol a vécu un cauchemar en assistant à l’élimination de son équipe (1-4). Puis en voyant Florentino Pérez rejoindre le groupe dans le vestiaire, raconte le quotidien As. Furieux, le président s’est lâché contre ses joueurs à qu’il a reproché leur attitude, un manque d’implication et un nombre de jours de repos excessifs.

Le dirigeant a même utilisé le mot « honteux », ce qui n’a pas plu à Ramos. « C'est la gestion qui a été honteuse », a répondu le capitaine, d’où la colère du patron. « Je te vire », a-t-il lâché, sans s’attendre à la réaction de son joueur sous contrat jusqu’en 2020. « Parfait. Tu me payes et je m'en vais, s’est réjoui Ramos. J'ai tout donné, je me suis fracassé la tête pour ce blason, pour ce club et même pour toi. » Heureusement pour les Merengue, cet échange n’a pas duré plus de cinq minutes, Pérez ayant prévu une petite réunion avec d’autres dirigeants et l’entraîneur Santiago Solari.