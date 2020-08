Esp : Agacé par le Barça, Suarez veut régler ça d’homme à homme

Dans : Liga.

Pointé du doigt après la déroute contre le Bayern Munich (8-2) en Ligue des Champions, Luis Suarez n’a pas du tout apprécié. L’attaquant du FC Barcelone veut désormais régler ses comptes.

Lors du fiasco contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, aucun joueur du FC Barcelone n’a été au niveau. Pas même Luis Suarez qui a pourtant inscrit un joli but. L’attaquant uruguayen, comme beaucoup d’autres, a donc été ciblé par les critiques. Mais aussi par des rumeurs qui l’annoncent victime d’un renouvellement de l’effectif. De quoi provoquer la colère de l’Uruguayen, prêt à s’expliquer avec le ou les dirigeants à l’origine de ces informations.

« On parle de quelques noms que le président a donnés, de changements qui pourraient être faits. Mais à moi, personne ne m'a dit qu'ils voulaient se séparer de moi, a réagi Suarez dans les colonnes d’El Pais. Si c'est le souhait du club, ce serait bien que le responsable qui décide me parle directement. C'est mieux que laisser filtrer l'information selon laquelle je fais partie des joueurs dont ils souhaitent le départ. On verra. Moi aussi, je veux le meilleur pour le club et aujourd'hui je pense rester. Mais si au club ils décident que je ne suis pas indispensable, je ne vois aucun inconvénient à parler avec ceux qui décident. »

Suarez accepterait d’être remplaçant

« Koeman ? Je ne lui ai pas parlé, a poursuivi le buteur déterminé à rester au Barça, peu importe son statut. Tant qu'il compteront sur moi, je veux continuer à apporter tout ce que je peux. Je ressens le soutien des gens depuis mon arrivée et cela me donne beaucoup de force. J'accepterais un rôle de remplaçant, comme je l'ai accepté pendant toute ma carrière. La concurrence est toujours bonne et si le coach considère que je dois débuter sur le banc, je n'ai aucun problème pour aider l'équipe dans le rôle qu'on me donne. Je peux encore beaucoup apporter à ce club. » En cas d’un arrivée d’un attaquant du calibre de Lautaro Martinez, la place de Suarez dans le onze serait effectivement menacée.