Esp : La VAR enfonce l'arbitre de Barcelone-Real Madrid !

Dans : Liga.

Trois jours après la victoire du Real Madrid à Barcelone, la polémique ne désenfle pas au sujet de l’arbitrage de Juan Martinez Munuera.

Lundi matin, l’arbitre du Clasico s’affichait malgré lui à la Une de Sport. Et pour cause, le média catalan a mené sa petite enquête sur l’homme en jaune, lequel serait un grand supporter… du Real Madrid. Un élément qui fait polémique, dans la mesure où Juan Martinez Munuera a pris quelques décisions litigieuses samedi après-midi au Camp Nou. Pour rappel, un penalty a été accordé à Sergio Ramos pour une faute de Clément Lenglet tandis que Lionel Messi n’a pas bénéficié du même avantage alors qu’il semblait avoir subi une faute assez évidente dans la surface de réparation du Real Madrid. Ce mardi, la polémique continue d’enfler puisque la chaîne de télévision Deportes Cuatro a dévoilé un échange audio entre l’arbitre du match et son assistant en charge de l’assistance vidéo.

Cet échange audio est celui entre les deux hommes au moment du penalty accordé à Sergio Ramos pour une faute de Clément Lenglet sur le défenseur espagnol. « Ramos attrape le maillot (de Lenglet, ndlr) en premier » indique notamment l’arbitre en charge de la VAR à Martinez Munuera. « C'est une faute de Ramos, c'est une faute de Ramos » dit-il à deux reprises. Mais après avoir visionné lui-même les images, l’arbitre principal de la rencontre a pris la lourde décision de déjuger son assistant vidéo en accordant un penalty au Real Madrid pour une faute de Clément Lenglet sur Sergio Ramos. Révolté par cette décision, le FC Barcelone s’est officiellement plaint de l’arbitrage de ce match à la Fédération espagnole de football. Et selon la chaîne de télé espagnole, le club blaugrana va demander les enregistrements de la salle VAR afin d’étayer son dossier. La polémique est donc toujours aussi vive en Espagne…