Le Real Madrid en feu : Mbappé-Haaland, c’est Benzema-Cristiano Ronaldo !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid, qui n’a pas fait d’énormes folies ces dernières années sur le marché des transferts, a sagement conservé son magot pour Haaland et Mbappé.

Pour la rénovation de son stade certes, mais aussi pour ramener des stars au mercato, ce qui est la grande passion de Florentino Pérez. Le président de la Maison Blanche considère comme acquise la venue de Kylian Mbappé, même s’il faudra boucler l’affaire en fin de saison et lui présenter un projet sportif, marketing et financier de taille pour le faire signer. La grande interrogation, c’est la capacité du Real Madrid à faire venir Erling Haaland en plus de l’attaquant français. Pour le coup, ce sera une somme proche de 100 millions d’euros qu’il faudra lâcher, avec forcément un sacré embouteillage devant. Car si Gareth Bale ne sera plus là et qu’Eden Hazard est doucement poussé vers la sortie, Mbappé et Haaland pourraient tout de même se marcher sur les pieds avec Karim Benzema et Vinicius Junior. Mais la question ne doit pas se poser pour un club de la taille du Real. C’est l’avis de son illustre buteur Hugo Sanchez, qui assure que Florentino Pérez hésite encore à mettre le paquet pour ramener tout ce beau monde à Santiago Bernabeu.

Haaland et Mbappé, le Real doit prendre les deux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

« Haaland et Mbappé au Real ? J’ai eu l'occasion de parler avec le président et il m'a posé la même question, à quoi ressembleraient ces joueurs pour Madrid. Et je lui ai dit que Madrid avait l'habitude d'avoir les meilleurs au monde. C'est une bonne chose si les deux viennent. Ils sont différents. Haaland est un attaquant. Mbappé est un joueur polyvalent, avec plusieurs styles. Mbappé est comme Benzema, plus jeune et talentueux, mais similaire. Haaland est similaire à Cristiano. Il est une référence et Madrid a besoin d'un joueur là-bas. C'est une bête », a livré le goleador mexicain des années 1980, persuadé que le Real a une occasion unique de se payer un duo qui va marcher sur le football dans les années à venir.