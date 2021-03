Esp : L’arbitrage fait scandale, Zidane refuse de crier au complot

Dans : Liga.

Dimanche après-midi, le Real Madrid a accroché le point du match nul dans la douleur sur la pelouse de l’Atlético de Madrid grâce à Karim Benzema.

Durant un long moment, les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas vu le jour face aux Colchoneros de Diego Simeone. En fin de première mi-temps, le Real Madrid aurait toutefois pu obtenir un penalty pour une main de Felipe dans la surface de réparation. L’action a été vérifiée par l’arbitre principal en personne à la vidéo, mais celui-ci a pris la décision de ne pas accorder de penalty au Real Madrid, un scandale aux yeux des supporters du Real. Devant la presse, Zinedine Zidane a toutefois refusé de tomber dans la polémique, bien conscient que les erreurs arbitrales sont parfois à l’avantage de son équipe depuis quelques années.

« Comme toujours, je ne m’implique pas. Nous savons que les arbitres ont un travail difficile. Nous devons respecter la décision et c’est tout. Nous savons que, de toute façon, c’est difficile. Nous ne pouvons pas nous impliquer là-dedans. C’est la responsabilité de l’arbitre. Les joueurs disaient que c’était une main, mais l’arbitre a dit que ce n’était pas le cas » a lancé Zinedine Zidane avant de brièvement évoquer le match nul de son équipe sur la pelouse du Wanda Metropolitano. « La première mi-temps était pour eux et la seconde était la nôtre. Notre objectif est de continuer. Nous savons qu’il y a un long chemin à parcourir et nous allons nous battre jusqu’au bout. Les choses peuvent toujours changer. Nous savons que nous pouvons nous améliorer. Le plus important a été de mieux jouer en seconde période ». Au classement de la Liga, le Real Madrid est troisième avec cinq points de retard sur l’Atlético de Madrid et un match de plus que les Colchoneros au compteur.