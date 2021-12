Esp : Kun Agüero officialise sa fin de carrière

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Victime de soucis cardiaques, Sergio Agüero a officialisé ce mercredi midi qu'il était contraint de mettre un terme à sa carrière immédiatement.

Il y avait du beau monde dans les salons du Camp Nou ce mercredi midi, et notamment Pep Guardiola venu spécialement de Manchester, mais il est vrai que l’annonce d’une conférence de presse de Kun Agüero ne laissait pas la place au moindre doute. En effet, victime d’un pépin cardiaque lors du match entre Barcelone et Alavès, le 30 octobre dernier, l’attaquant argentin a confirmé, les larmes aux yeux, que sa carrière de footballeur professionnel était définitivement terminée, alors qu’il n’a que 33 ans. Des examens réalisés après son malaise, ont permis de détecter que l’homme qui avait offert le titre à Manchester City à l’ultime seconde en 2012 souffrait d’une arythmie cardiaque et que la pratique du sport était risquée.