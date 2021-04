Esp : Koeman en grand danger à Barcelone ?

Dans : Liga.

Ronald Koeman a les oreilles qui sifflent après la défaite barcelonaise face au Real Madrid. Au point même que son avenir au Barça pourrait être scellé rapidement.

Nommé entraîneur du FC Barcelone le 19 août 2020, et sous contrat avec le club catalan jusqu’à la fin de saison 2021-2022, Ronald Koeman semble désormais en danger. Nommé à l'initiative de Josep Maria Bartomeu, le technicien néerlandais de 58 ans a beau avoir reçu le soutien de Joan Laporta lorsque ce dernier a été élu président du Barça, les performances du club le mettent soudainement sur la sellette. 48 heures après la défaite de Lionel Messi et ses coéquipiers dans le Classico face au Real Madrid (2-1), plusieurs médias espagnols font remonter des rumeurs sur un possible lâchage en cours de l’actuel entraineur barcelonais.

Au micro de Catalunya Radio, Lluis Canut explique notamment que Joan Laporta s’est désormais clairement désolidarisé de Ronald Koeman. « Pour Laporta, Koeman n'est pas son entraîneur, il est l'entraîneur de l’ancien conseil d'administration. Et je ne vois pas de déclaration officielle de soutien du président à l’entraîneur », fait remarquer le journaliste, qui a profité de cette émission matinale pour dire que du côté du FC Barcelone on ne partageait pas du tout l’analyse du coach néerlandais sur la responsabilité de la VAR dans la défaite face au Real Madrid. Une version confirmée par la Cadenar SER. De quoi forcément provoquer quelques remous, les deux radios, et elles ne sont pas les seules, se demandant si l’avenir de Ronald Koeman ne dépendra pas du résultat final en Liga. Et si le Barça ne termine pas champion, alors les jours do coach néerlandais sur le banc barcelonais seront comptés.