Esp ‍: Jules Koundé viré par le Barça, la décision choc du mercato

Par Corentin Facy

Le statut de Jules Koundé est de plus en plus fragile avec le FC Barcelone alors que l’Euro se profile pour l’Equipe de France.

Le mercato hivernal ne devrait pas donner lieu à de grands bouleversements au FC Barcelone, même si certains réajustements sont possibles à la demande de Xavi après une fin d’année 2023 laborieuse. L’été prochain en revanche, les grandes manœuvres vont voir le jour en Catalogne. L’objectif du champion d’Espagne en titre est d’améliorer son effectif ainsi que sa situation financière… tout en conservant ses meilleurs joueurs. L’affaire ne sera pas simple pour Joan Laporta, qui ne veut pas céder son meilleur joueur Ronald Araujo, bien que la vente de l’international uruguayen pourrait rapporter jusqu’à 100 millions d’euros.

Le roc de la défense du Barça est courtisé par le Bayern Munich, mais le club catalan ne veut pas céder son joueur phare. C’est ainsi que selon les informations du journal Sport, plusieurs joueurs considérés comme moins importants pourraient être sacrifiés par l’état-major du FC Barcelone afin de donner un peu d’air aux finances barcelonaises. Cela concerne par exemple Jules Koundé, titulaire au poste de latéral droit aux yeux de Xavi mais qui ne fait plus totalement l’unanimité au point qu’il pourrait être éjecté du Barça en cas de belle offre l’été prochain. Cela vaut pour l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux… mais pas seulement.

Jules Koundé poussé vers la sortie par le Barça en 2024 ?

Andeas Christensen, Marcos Alonso et Sergi Roberto ne seront pas non plus retenus alors que les concernant, ils seront en fin de contrat au mois de juin 2024. Autant dire que le mercato estival sera celui de tous les chamboulements pour le FC Barcelone et un titulaire important de l’Equipe de France pourrait en payer le prix en la personne de Jules Koundé, pour qui un départ est probable. Si cela venait à se confirmer, nul doute que plusieurs écuries de Premier League viendraient aux renseignements afin de récupérer le polyvalent défenseur des Bleus.