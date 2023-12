Le Barça viré du Mondial des Clubs, l'humiliation de trop

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

En 2025, la FIFA va révolutionner sa coupe du monde des clubs. Celle-ci comptera 32 participants dont 12 clubs européens. Pourtant, tous les cadors ne seront pas conviés, à commencer par le Barça qui a besoin d'un miracle pour aller aux Etats-Unis.

Le FC Barcelone accumule les coups durs cette saison. Après un superbe titre de champion d'Espagne en 2023, le club catalan est totalement distancé en Liga. Les blessés s'accumulent, le jeu est médiocre et l'affaire Negreira se poursuit en coulisses. Les finances sont de nouveau dans le rouge, ce qui pourrait priver le Barça de Ligue des champions pour plusieurs années. Dans ces conditions, une future participation à la très lucrative Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025 ferait du bien. Mais, le niveau sportif des Catalans depuis 4 ans risque de leur coûter très cher.

Le Barça doit impérativement gagner la C1 en 2024

En effet, même si la FIFA a considérablement augmenté le nombre de participants dans sa nouvelle formule avec 32 clubs, il n'y aura la place que pour 12 clubs européens. Les 4 derniers vainqueurs de la Ligue des champions seront automatiquement qualifiés (Chelsea, Man City, Real Madrid, et le futur vainqueur de 2024) tout comme les 8 meilleurs clubs au coefficient UEFA non-vainqueurs de la C1 sur cette période. Le Bayern, le PSG, l'Inter, Benfica et Porto ont déjà assuré leurs places. Ne restent que trois sièges et le Barça n'en fera pas partie.

Voici les clubs officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde des Club 2025



Lequel(s) de ces clubs aimeriez-vous que notre club affronte ?



🗞 Fabrizio Romano pic.twitter.com/cHkr77GZEv — Wydad Time 🇲🇦🔴 (@WydadTime) December 17, 2023

Les Blaugranas n'ont pas suffisamment de points pour intégrer ce fameux top 8. Ils payent leurs éliminations en poules de C1 en 2021-2022 puis en 2022-2023. En 2020-2021, ils avaient été sortis en huitièmes de finale par le PSG. Ils n'ont plus qu'une possibilité pour aller aux Etats-Unis à l'été 2025 : gagner la Ligue des champions en juin prochain. C'est possible dans les faits pour le Barça, qualifié en huitièmes de finale contre Naples en février. Néanmoins, les hommes de Xavi devront nettement augmenter leur niveau pour battre Manchester City, le Real Madrid ou encore le Bayern et remettre la main sur un trophée qu'ils n'ont plus gagné depuis 2015 déjà.