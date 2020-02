Esp : Il traite Lionel Messi de « salaud », la réponse est brutale

Dans : Liga.

L'entraîneur d'Eibar avait jugé utile d'insulter Lionel Messi avant le match contre Barcelone. L'Argentin a répondu sur le terrain et a frappé très fort.

José Mendilibar tournera sept fois sa langue dans sa bouche la prochaine fois que l’équipe qu’il entraîne, Eibar, affrontera le FC Barcelone. Avant de croiser la route de Lionel Messi, samedi, l’entraîneur avait été interrogé sur le travail défensif de l’attaquant argentin. Et Mendilibar avait jugé utile de tomber dans la grosse provocation. « Je ne pense pas que Lionel Messi sera au repos. Ce salaud se repose pendant le match. Il sait quand il doit participer au travail et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, Lionel Messi se fatiguerait davantage à regarder depuis les tribunes », avait lancé le coach d’Eibar.

Résultat, Lionel Messi, qui avait visiblement lu les propos de l’entraîneur d’Eibar, a marqué un quadruplé lors du succès 5-0 du FC Barcelone. Une victoire qui, associée à la défaite du Real Madrid à Levante, permet au Barça de reprendre les commandes de la Liga. Le « salaud » a eu la réponse qu’il fallait après cette petite agression verbale qui n'a pas eu réellement l'effet escompté. Il ne faut jamais titiller Messi, ce n'est pas le premier qui a essayé...et s'est planté.