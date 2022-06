Esp : Griezmann viré, l'Atlético stoppe les frais

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison catastrophique, Antoine Griezmann ne sera pas retenu par l’Atlético de Madrid lors du mercato estival.

Avec trois petits buts en Liga cette saison, Antoine Griezmann a sans conteste réalisé une saison en-dessous des attentes à l’Atlético de Madrid. Après une période délicate au FC Barcelone, l’international français avait signé son retour chez les Colchoneros dans le but de se relancer mais pour l’instant, le pari n’est pas gagnant. Et la descente aux enfers d’Antoine Griezmann n’est peut-être pas terminée puisque selon les informations de Pedro Morata, journaliste pour la COPE en Espagne, la direction madrilène songe très sérieusement à se séparer d’Antoine Griezmann lors de ce mercato estival. En effet, les Colchoneros ont d’ores et déjà sondé le marché des agents de joueurs et des directeurs sportifs dans le but de trouver une porte de sortie à l’international tricolore, dont la situation est plus que jamais inquiétante à six mois de la Coupe du monde avec la France.

L'Atlético veut se débarrasser de Griezmann

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Au-delà des prestations décevantes de Griezmann, c’est le salaire du champion du monde qui semble poser un problème à l’Atlético de Madrid. Selon le journaliste espagnol, les émoluments XXL d’Antoine Griezmann contribuent grandement à paralyser le mercato des Colchoneros. En effet, la masse salariale de l’Atlético est trop importante et empêche aux dirigeants madrilènes d’inscrire de nouvelles recrues pour le mercato. En raison de ses prestations décevantes, Antoine Griezmann a ainsi été ciblé par l’Atlético comme l’un des joueurs à faire partir cet été. Il ne sera toutefois pas simple de trouver un point de chute à « Grizou », car les clubs susceptibles de relancer un joueur dans une telle situation d’échec et dont le salaire est aussi important ne courent pas les rues. Il y a quelques années, avant de signer à Barcelone, le Français était une cible du PSG mais cela n’est plus d’actualité. En Angleterre, son profil ne fait pas l’unanimité tandis qu’en Espagne, il a déjà échoué à Barcelone et ne rejoindra jamais le rival madrilène. Autant dire que pour Griezmann, le mercato s’annonce sous de mauvais auspices et cela ne rassurera pas Didier Deschamps.