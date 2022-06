SOS Griezmann, Benzema arrive à son secours !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En pleine déprime avec l'équipe de France, Antoine Griezmann a traversé comme une ombre le match face à l'Autriche. Mais l'attaquant de l'Atlético Madrid a reçu le soutien de Karim Benzema, son concurrent en Liga.

Antoine Griezmann vit une incroyable période de disette, puisque l’attaquant des Bleus et de l’Atlético Madrid a enchaîné vendredi soir en Ligue des Nations face à l’Autriche son 22e match sans marquer le moindre de but. Un mutisme face au but inédit pour le champion du monde 2018, visiblement marqué par ce triste enchaînement, même s’il a toujours la confiance de Didier Deschamps. Tandis que le sélectionneur national prépare son groupe pour le Mondial en fin d’année au Qatar, le doute commence forcément à entourer Griezmann, d’autant qu’il est impossible d’oublier Olivier Giroud, flamboyant avec l’AC Milan là où le joueur des Colchoneros était dans le dur en Liga. Mais Antoine Griezmann sait qu’il peut compter sur le soutien du vestiaire français, et notamment de Karim Benzema qui a déjà vécu dans sa carrière un tel épisode et dont on sait désormais qu’il est possible de s’en relever, KB9 étant même le grandissime favori pour gagner le Ballon d’Or 2022. Interrogé après le nul en Autriche (1-1), l’attaquant du Real Madrid a été clair.

Benzema réclame du calme et de la patience avec Griezmann

🔚 Les Bleus reviennent avec 1 point d'Autriche grâce à une égalisation de Kylian Mbappé.



Dernier match de la saison lundi face à la Croatie.



🇦🇹1-1🇫🇷 | #AUTFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KNBRhhKAnr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2022

Pour Karim Benzema, Antoine Griezmann mérite bien évidemment toute la confiance de l’équipe de France, son talent n’ayant pas disparu d’un seul coup. « Je ne suis pas là pour juger untel ou untel. Nous, on est là pour aider tous les joueurs, peu importe qui marque ou ne marque pas. L'essentiel, c'est de continuer à travailler. De toute façon, à un moment, il va marquer. On n'est pas là pour dire que cela fait tant de matchs qu’Antoine n'a pas marqué. Moi je ne vois pas les choses comme ça. J'espère pour lui, et nous aussi qu'au prochain match il marquera ou fera une passe décisive. Pour moi, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut regarder, il faut regarder les autres choses qu'il fait pendant un match. Il fait beaucoup de replacements défensifs, il aide à chaque fois l'équipe. C'est juste un peu de réussite, qu'il va retrouver j'espère, pour nous et lui, parce qu'on en a besoin », a fait remarquer l’attaquant des Bleus qui entre 2012 et 2013 avait passé un an sans marquer le moindre but en équipe de France.