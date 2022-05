Esp : Gareth Bale pleure pour rester à Madrid, c'est non !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Real Madrid à l’issue de la saison, Gareth Bale aurait aimé rebondir dans le club voisin de l’Atlético.

Totalement inutilisé par Carlo Ancelotti cette saison avec le Real Madrid (7 matchs, 1 but), Gareth Bale arrive en fin de contrat et sans aucune surprise, le club merengue ne proposera pas de prolongation à son international gallois. Jusqu’en 2020, l’aventure a pourtant été belle entre Gareth Bale et le Real Madrid, l’ancien attaquant de Tottenham ayant formé l’une des attaques les plus redoutables de la décennie aux côtés de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo, remportant plusieurs fois la Ligue des Champions. Mais par la suite, Gareth Bale a vraisemblablement cessé de faire du football sa priorité, ce qui s’est cruellement ressenti dans son implication et dans ses performances. Après avoir pris acte du choix du Real Madrid de ne pas le prolonger, Gareth Bale a tenté le tout pour le tout en proposant ses services à l’Atlético de Madrid selon les informations de la COPE.

Gareth Bale recalé par l'Atlético de Madrid

Les agents de Gareth Bale ont directement contacté les dirigeants de l’Atlético de Madrid afin de leur proposer les services de l’international gallois pour la saison à venir. Les discussions ont porté sur un contrat de courte durée pour Gareth Bale, un an voire deux au maximum. Mais très rapidement, les Colchoneros ont mis un terme aux discussions en faisant savoir aux agents de Gareth Bale qu’ils n’étaient pas intéressés par le recrutement de l’ancien joueur des Spurs. Il faut dire que le buteur des Pays de Galles était l’un des cinq joueurs les mieux payés au Real Madrid. Et même s’il était sans doute prêt à faire un petit effort sur sa rémunération, il aurait été l’un des plus gros salaires de l’Atlético de Madrid quoi qu’il arrive. Le jeu n’en valait pas la chandelle pour les dirigeants des Colchoneros au vu du peu de fiabilité de Gareth Bale au niveau de sa régularité et de son temps de jeu. Gareth Bale va donc devoir continuer à chercher un point de chute dans les semaines à venir.