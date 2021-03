Esp : Mbappé et Haaland en Liga, Javier Tebas fait le malin

Dans : Liga.

Le président de la Ligue espagnole de football a un avis sur tout, notamment lorsqu'il s'agit de critiquer les championnats autres que celui l'Espagne. Et Javier Tebas a encore dégainé.

Quand il ne s’attaque pas au Paris Saint-Germain ou à Manchester City, deux grands Satan du football européen selon lui, Javier Tebas s’amuse à refaire le mercato, en tentant de faire croire que la totalité des joueurs de talent veulent venir rejoindre la Liga au FC Barcelone et surtout au Real Madrid. Mais quand les possibles signatures de Kylian Mbappé et Erling Haaland sont évoquées pour cet été, le dirigeant de la ligue espagnole ne veut pas y croire compte tenu de la situation économique. Et plutôt que de se contenter de ce constat très sérieux et réaliste, il préfère évidemment en rajouter, histoire de faire comprendre que le championnat d’Espagne n’a pas réellement besoin des deux stars que sont Mbappé et Haaland.

La Ligue 1 et la Serie A, c'est quoi ?

Pour bien expliquer sa position, et même s’il souhaite évidemment que toutes les stars signent en Liga, Javier Tebas rappelle que les départs de Neymar pour le PSG et la France, et celui de Cristiano Ronaldo pour la Juventus et la Serie A n’ont rien changé pour ces deux championnats. « Neymar et Cristiano Ronaldo sont partis et je n'ai pas vu que les ligues françaises ou italiennes devenir les meilleurs championnats d’Europe, fait remarquer perfidement Javier Tebas, qui espère surtout que Lionel Messi ne quittera pas le FC Barcelone lors du prochain mercato. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a commencé à Barcelone et je pense qu'il devrait continuer au Barça. Si j'étais le conseiller de Messi, je lui dirais de faire tout son possible pour rester au Barça car ce club le transcende. » On imagine la tête du patron de la ligue espagnole si le sextuple Ballon d’Or signait au Paris Saint-Germain.