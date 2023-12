Esp ‍: Elyaz Zidane demande à quitter le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’histoire se complique entre Elyaz Zidane et le Real Madrid en raison du faible temps de jeu du latéral gauche dans la capitale espagnole.

Il est difficile de se faire un nom et une place au Real Madrid, que l’on s’appelle Zidane ou pas. Le jeune Elyaz Zidane, latéral gauche de 18 ans, est en train d’en faire l’expérience alors qu’il joue avec les U19 du Real Madrid. A en croire les informations de Marca, le fils de Zinedine Zidane est sur le point de quitter le club de la capitale espagnole. En effet, le joueur aurait lui-même demandé à sa direction de partir lors du mercato hivernal en raison de son manque de temps de jeu avec les U19 du Real Madrid depuis le début de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elyaz Zidane (@elyaz21)

Systématiquement appelé avec la catégorie U19 de l’Equipe de France, Elyaz Zidane ne veut pas perdre sa place chez les Bleuets en raison de son manque de temps de jeu avec le club merengue, ce qui explique sa volonté de partir. Avis aux intéressés et pourquoi pas aux clubs de Ligue 2 et de Ligue 1, le natif de Marseille est disponible sur le marché des transferts cet hiver. Il sera intéressant de voir si du côté du Real Madrid, on acceptera de s’en séparer de manière définitive ou si un prêt sera privilégié.