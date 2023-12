Le Real Madrid provoque Aurélien Tchouaméni

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Révolution forcée au Real Madrid, qui a placé Aurélien Tchouaméni en défense centrale, même si ce dernier n'aime pas ce poste. Et Carlo Ancelotti de demander au Français de réfléchir à une suite de sa carrière dans l'axe de la défense...

C’est un petit miracle qui a eu lieu à Alavés ce jeudi soir. Réduit à 10 après le carton rouge logique de Nacho, le Real Madrid semblait destiné à tenir le 0-0 face au club basque. Mais dans une fin de match bien maitrisée, les Merengue ont inscrit un but sur corner juste avant le coup de sifflet final, s’imposant 1-0 pour revenir à égalité avec le surprenant leader Gérone.

Tchouaméni trop fort, il peut jouer partout

La défense a tenu le choc et cela malgré une nouvelle fois les absences de Militao et d’Alaba, ce qui devrait continuer encore quelques temps. Carlo Ancelotti a confirmé son choix de mettre Aurélien Tchouaméni en défense centrale, pour une réussite totale. Le Français a été impérial, complétant parfaitement la charnière avec Antonio Rudiger. L’ancien bordelais et monégasque rend donc de fiers services à son équipe, alors qu’il explosait au milieu de terrain et évolue bien évidemment à ce poste avec l’équipe de France.

Néanmoins, Tchouaméni n’apprécie pas beaucoup ce sacrifice qui l’éloigne du but adverse, et il estime être encore et toujours un milieu de terrain, et non un défenseur central. Pas de quoi faire sourciller Carlo Ancelotti, qui connait l’aversion de son joueur pour l’axe défensif, mais n’a néanmoins pas pu s’empêcher de faire une déclaration le poussant à y faire carrière.

« Tchouaméni a toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs centraux du monde. Je sais bien qu’il va être en colère en lisant cela, mais il est incroyable en défenseur central. Ses sorties de balle sont très bonnes. Il peut aussi bien jouer milieu qu’en défense, il est grand », a livré l’entraîneur du Real Madrid, qui aime bien repositionner les Français à un poste plus défensif, puisqu’il a souvent utilisé Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Une initiative déjà tentée par Didier Deschamps. Même si, concernant Aurélien Tchouaméni, c’est une nouveauté que le sélectionneur national n’a pas encore eu l’occasion d’essayer.