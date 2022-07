Esp : Décision prise, le Real et Benzema risquent gros

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Souvent dépendant de Karim Benzema la saison dernière, le Real Madrid ne compte pas changer ses plans. Après l’échec pour Kylian Mbappé, la Maison Blanche ne recrutera aucun autre attaquant et laissera son capitaine porter l’équipe.

Au vu du recrutement du FC Barcelone cet été, la Liga sera peut-être plus disputée la saison prochaine. Le Real Madrid risque d’être confronté à davantage de concurrence par rapport au précédent exercice survolé sans la moindre difficulté. Cette tendance aurait pu inciter les Merengue à répliquer sur le marché des transferts. Mais après les signatures du défenseur central Antonio Rüdiger et du milieu Aurélien Tchouaméni, le champion d’Espagne a pris une étonnante décision. En effet, le média El Confidencial confirme que le Real Madrid ne recrutera pas d’attaquant cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Après l’échec dans le feuilleton Kylian Mbappé, qui a finalement décidé de prolonger au Paris Saint-Germain, le club madrilène estime qu’aucun autre avant-centre ne peut vraiment bonifier l’équipe type. Et qu'il vaut mieux éviter de gaspiller de l'argent sur un recrutement peu pertinent. La Maison Blanche va donc de nouveau miser sur Karim Benzema en espèrant que le Français gardera le même rendement. Un pari risqué sachant que KB9, après une saison à 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, fêtera ses 35 ans en décembre prochain. Lui qui disputera le Mondial 2022 en plein milieu de l’exercice.

La gestion de Benzema

Ces paramètres n’ont pas l’air d’inquiéter le Real Madrid, dont l’ancien préparateur physique José Luis San Martín approuve la décision prise. « Benzema est prêt et possède suffisamment d'expérience. Il sait comment doser ses efforts pendant les matchs, a expliqué le spécialiste. Il décroche, part sur les côtés, mais quand on le regarde on ne voit pas de signe de fatigue. Il contrôle sa fatigue. Sa dépense d'énergie est minime parce qu'il est très bien coordonné. (...) Il est prêt et voit quand une occasion de but se présente, comme sur l'action avec Gianluigi Donnarumma au Bernabéu. » En cas de méforme ou de blessure de Karim Benzema, le coach Carlo Ancelotti souhaite utiliser Eden Hazard en faux numéro 9.