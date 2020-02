Esp : Braithwaite avec Messi, ça va tout casser à Barcelone

Dans : Liga.

Aussi fou que cela puisse paraître, Barcelone a officialisé jeudi la signature de Martin Braithwaite en échange d’un chèque de 18 ME à Leganès.

Auteur de 8 buts depuis le début de la saison en Liga, l’ancien attaquant de Toulouse a été recruté en qualité de joker médical par le FC Barcelone, privé d’Ousmane Dembélé pendant les six prochains mois de la saison. Un choix qui interroge en France mais également en Espagne, où de nombreux observateurs estiment que Barcelone a agit dans la précipitation en faisant signer l’international danois. Toutefois, son ancien partenaire de Leganès, Juanfran Moreno, est persuadé que l’association de Braithwaite avec Messi peut faire des ravages…

« Barcelone devait gérer son budget et parmi les options à disposition, cela me paraît le meilleur choix. C'est un garçon très intelligent et nous savons déjà qu'à côté de Messi, s'il est bon, il le sera encore plus. Il peut jouer comme attaquant axial, mais aussi sur les côtés et il est rapide avec une très bonne frappe. C'est un joueur encore important pour être vendu et qui aura encore des prétendants cet été après avoir joué au Barça. Mais je pense que c'est une signature très réussie. Je ne pense pas que ça soit un transfert similaire à celui de Boateng qui a signé comme numéro 9 et ne l'a pas été. Je suis aussi sûr que c'est l'entraîneur qui l'a demandé et je suis convaincu qu'il réussira » a-t-il indiqué pour la radio COPE. Les supporters de Barcelone sont donc prévenus, ils vont en prendre plein les yeux avec Martin Braithwaite.