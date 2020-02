Esp : Braithwaite signe à Barcelone avec une clause à 300 ME !

Dans : Mercato.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la signature très improbable de Martin Braithwaite au FC Barcelone est désormais officielle !

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’actuel deuxième du championnat espagnol indique qu’il a levé la clause libératoire à 18 ME de Martin Braithwaite, recruté en provenance de Léganès. L’ancien attaquant de Toulouse et de Bordeaux s’est engagé avec Barcelone jusqu’en juin 2024, et sa clause libératoire a été fixée, accrochez-vous bien… à 300 ME ! Voilà assurément le transfert le plus improbable de l’année 2020, bouclé par le FC Barcelone en qualité de joker médical pour combler la blessure longue durée d’Ousmane Dembélé, forfait six mois et qui manquera l’Euro 2020 avec la France.