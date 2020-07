Esp : Benzema est le numéro 1, débat interdit

Dans : Liga.

Opposé ce lundi soir à Grenade, le Real Madrid peut faire un pas de plus vers le titre de champion d'Espagne. Karim Benzema y sera pour beaucoup.

Objet d’un éternel débat évidemment lié à son absence en équipe de France depuis 2015, Karim Benzema fait l’unanimité en Espagne où l’ancien lyonnais réussit encore une saison exemplaire sous le maillot du Real Madrid. Avant de se déplacer à Grenade, KB9 affiche déjà des performances énormes puisqu’il a marqué 18 buts en Liga, et un total de 245 buts depuis qu’il a rejoint les Merengue, ce qui le situe juste derrière les légendes comme Raul, Di Stéfano…ou bien Cristiano Ronaldo. Et ceux qui craignaient que Karim Benzema souffre après le départ de CR7 pour la Juventus doivent désormais reconnaître que le joueur français ne devait finalement pas sa réussite à Madrid uniquement à la présence de la star portugaise.

Désormais à Grenade, Maxime Gonalons connaît bien Karim Benzema, et pour cause, et il avoue que ce dernier a rapidement tué la concurrence. « Quand j’étais à Lyon, je le voyais s’entraîner avec les pros et à 18-19 ans, c’était déjà un tueur devant le but. C’est certain que le départ de Cristiano Ronaldo lui a donné encore plus d’importance. C’est l’attaquant no 1 et aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de débat.. Les gens sont en train de se rendre compte de ce qu’il fait au Real Madrid, j’ai l’impression que ce n’était pas le cas il y a encore deux ou trois ans. Il suffit de regarder ses stats, son palmarès... Quand on fait onze ans dans un tel club, c’est compliqué de dire autre chose que : c’est incroyable. Avec le temps, il a évolué. C’est un bosseur avec un mental d’acier. Quand vous êtes sans cesse critiqué et que vous démontrez que vous faites partie des meilleurs, il n’y a plus rien à dire », constate, dans Le Parisien, Maxime Gonalons, qui estime que Karim Benzema est à la hauteur d’un Thierry Henry alors même que sa carrière n’est pas fini puisque KB9 a 32 ans.