Esp : Ancelotti veut remettre Zidane à sa place d’élève

Incertain quant à son avenir, Carlo Ancelotti a pourtant l’occasion de marquer l’histoire du Real Madrid. L’entraîneur italien pourrait terminer la saison en tant que deuxième coach le plus titré de la Maison Blanche, à égalité avec son ancien adjoint Zinedine Zidane.

Carlo Ancelotti n’a pas dit son dernier mot. Annoncé en danger en cas d’absence de titre majeur en fin de saison, l’entraîneur du Real Madrid, bien que convoité par la Confédération brésilienne de football, a confirmé son souhait de poursuivre l’aventure dans la capitale espagnole. Reste à savoir quelle sera la décision de ses dirigeants. Une chose est sûre, c’est que la direction n’aura pas vraiment le choix si Carlo Ancelotti continue d’entrer dans l’histoire de la Maison Blanche.

Ancelotti peut rejoindre Zidane

En effet, l’Italien totalise neuf titres sur le banc du Real Madrid, soit deux de moins que Zinedine Zidane (11), deuxième coach le plus sacré au club madrilène. Les Merengue étant qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi après la démonstration à Barcelone (0-4), en plus du quart de finale de la Ligue des Champions à disputer contre Chelsea, Carlo Ancelotti a l’occasion de rejoindre son ancien adjoint dès cette saison. Il s’agirait d’une sacrée performance pour le technicien sous contrat jusqu’en 2024.

🏆 Ancelotti est à deux titres, égalant le record de Zidane en tant que deuxième entraîneur le plus titré du Real Madrid.



Le natif de Reggiolo, s’il était conservé, pourrait même se rapprocher des 14 trophées soulevés par l’ancien coach Miguel Muñoz, recordman avec le Real Madrid. En attendant, Carlo Ancelotti peut déjà se réjouir de son statut. On parle du seul entraîneur au monde à avoir remporté quatre Ligue des Champions (2003 et 2007 avec le Milan AC, 2014 et 2022 avec les Merengue). Et du seul technicien vainqueur des cinq principaux championnats européens. Avant la Liga la saison dernière, rappelons que le coach de 63 ans avait brillé avec le Milan AC, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Un sacré palmarès.