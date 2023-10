Du Cristiano Ronaldo et du Mbappé, le Barça a trouvé sa pépite

Il n'a peut-être que 16 ans, mais Lamine Yamal est déjà en train de tout exploser avec le FC Barcelone. Le jeune joueur ne cesse de battre des records de précocité, à tel point qu'il est déjà comparé à Kylian Mbappé ou à Cristiano Ronaldo.

Excellent lors de la pré-saison estivale avec le FC Barcelone, Lamine Yamal continue de gravir les échelons et grappille de plus en plus de temps de jeu sous les ordres de Xavi. La saison dernière, à seulement 15 ans, 9 mois et 16 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à disputer un match professionnel. Cette saison, l'ailier droit bat encore des records de précocité, comme le plus jeune à être titulaire pour les Blaugranas et le plus jeune joueur à être décisif. Le tout, à seulement 16 ans. S'il est toujours à la recherche de son premier but avec la formation catalane, Lamine Yamal a déjà été sélectionné avec l'Espagne alors qu'il n'avait que quelques minutes disputées dans sa carrière. Une stratégie de la sélection espagnole car Lamine Yamal hésitait également avec le Maroc, pays d'origine de son père. Un choix payant car le gaucher va inscrire un but face à la Géorgie en septembre. Certains sont tellement impressionnés qu'ils le comparent déjà aux plus grands, comme Carlos Carvalhal qui en voit une future star mondiale.

Carlos Carvalhal ose la comparaison entre Yamal et CR7

« Soyez prudent avec les jeunes joueurs et le chemin qu’ils empruntent, même si cela ne semble pas être le cas pour Lamine. Il est dans un club qui sait prendre soin de ses joueurs. Quand il joue dès le début, il s’en sort très bien et quand il dispose de dix minutes aussi. Cela me rappelle le processus de Cristiano Ronaldo avec Ferguson à Manchester United. C’est un processus très important pour sa croissance et Xavi le fait de manière phénoménale. Il le met dans le match, lui donne des minutes, ne le laisse pas éblouir, garde les pieds sur terre. Très bien. Il a un potentiel brutal et, s’il continue comme ça, il sera au niveau de Mbappé » a déclaré l'ancien coach du Celta Vigo dans un entretien pour Sport. Le Portugais n'hésite pas à comparer le jeune Lamine Yamal qui vient de prolonger au Barça jusqu'en 2026, à Kylian Mbappé ou même à son compatriote Cristiano Ronaldo. Une assimilation forte de Carlos Carvalhal pour un joueur certes talentueux mais qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau. L'Espagne, le FC Barcelone et même d'autres sont pourtant unanimes, Lamine Yamal est prédestiné à faire une immense carrière, peut-être même aussi flamboyante que les plus grosses légendes du football.