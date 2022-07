Dembélé s'incline, il va rempiler au Barça pour deux ans

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La presse catalane est aux anges ! Sport ou encore Mundo Deportivo annoncent de concert ce samedi soir qu'Ousmane Dembélé devrait prolonger son contrat au FC Barcelone pour deux années supplémentaires.

Sans club depuis 48 heures après la fin de son contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'allait pas rester très longtemps sur le marché. Mais, à part Chelsea, il n'a pas reçu beaucoup de réelles propositions et tout semble l'amener à poursuivre l'aventure en Catalogne. Le clan Dembélé s'est encore entretenu avec la direction barcelonaise et Mateu Alemany lundi dernier. Cela a été constructif et les deux parties sont proches d'un accord pour renouveler un contrat au FC Barcelone.

🚨🚨| BREAKING: FC Barcelona and Ousmane Dembélé are about to reach an agreement for his contract renewal until 2024. @sport — Managing Barça (@ManagingBarca) July 2, 2022

Dembélé au Barça jusqu'en 2024 mais avec un salaire en berne

C'est ce qu'annonce une bonne partie de la presse catalane ce samedi soir, et en particulier le quotidien Sport. Le joueur est pressé d'en finir dans le dossier et veut préparer rapidement le prochain exercice sous les ordres de Xavi. Le point sensible des discussions portait sur le futur salaire de l'ancien rennais. Un accord a été trouvé pour une diminution du montant de la rémunération annuel du joueur. Dembélé passera de 11 millions d'euros annuels à six millions dans son futur contrat qui court jusqu'en juin 2024, soient deux années de plus avec les Blaugranas. Ousmane Dembélé veut surtout pouvoir enchaîner en club, chose qui est certaine à Barcelone avec la confiance de Xavi, pour pouvoir revenir dans les plans de Didier Deschamps en vue du Mondial au Qatar en fin d'année.