Dembélé repart pour un nouveau feuilleton au Barça

Totalement épanoui au FC Barcelone, Ousmane Dembélé souhaite prolonger son contrat qui expire en 2024. L’ailier français n’envisage pas de quitter le club catalan. Mais comme l’été dernier, les négociations avec ses dirigeants s’annoncent longues et compliquées.

Ousmane Dembélé a les idées claires. De retour à un excellent niveau, l’ailier du FC Barcelone compte bien poursuivre sur sa lancée en Catalogne. Il n’est pas question pour lui d’envisager un départ, confirme le quotidien Sport, qui annonce que le Français ne pense qu’à prolonger son contrat. Le problème, c’est que la situation financière du Barça n’a pas vraiment changé. Ce n’est pas un hasard si la direction ne parvient pas à enregistrer le nouveau contrat de Gavi auprès de la Liga.

Le fair-play financier imposé par l’instance espagnole pose toujours problème et limitera forcément la marge de manœuvre dans les discussions avec Ousmane Dembélé. Dans ces conditions, le FC Barcelone s’expose à un feuilleton comparable à celui de l’année dernière lorsque l’ailier blaugrana, jugé trop gourmand, s’était mis les dirigeants à dos. L’ancien Rennais avait pu compter sur le soutien de Xavi dont le discours n’a pas changé. Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Barça a de nouveau incité la direction à faire un effort pour Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'en 2024.

« Il est important pour moi, vous le savez, a confié le technicien. Pour moi, c'est un joueur fondamental, c'est un joueur différent. C'est difficile de trouver ce type de joueur qui est si décisif dans les duels en un contre un. Pour moi, il est une pièce fondamentale et le club le sait, Ousmane le sait. Et cela lui a donné confiance, c'est pourquoi il est au niveau où il est. Il y est aussi pour beaucoup. Il a changé d'état d'esprit avec nous. Depuis que nous sommes ici, il est à un niveau extraordinaire et j'espère qu'il continuera avec nous pendant de nombreuses années. » Une fois de plus, l’international tricolore se retrouve en position de force.